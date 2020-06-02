بايدن يتهم ترامب باستخدام قوات الجيش ضد الشعب الأمريكي

اتهم المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية، جو بايدن ، الرئيس الجمهوري، دونالد ترامب ، بأنه يستخدم الجيش الأمريكي ضد الشعب الأمريكي .

وأضاف بايدن ، أن ترامب يستخدم الغاز المسيل للدموع ضد “متظاهرين سلميين”، وكل هذا لمجرد الترويج لنفسه، وذلك بعيد زيارة مفاجئة قام بها ترامب إلى كنيسة مجاورة للبيت الأبيض.

وقال بايدن في تغريدة على تويتر، إن ترامب “يستخدم الجيش الأمريكي ضدّ الشعب الأمريكي ، إنّه يطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين سلميين، ويطلق عليهم الرصاص المطاطي من أجل صورة”.

وفي وقت سابق، قام الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ، مساء الإثنين، بخطوة مفاجئة حيث غادر خارج أسوار البيت الأبيض سيرا على الأقدام، رغم تصاعد وتيرة الاحتجاجات على مقتل المواطن جورج فلويد.

وتوجه ترامب إلى كنيسة ساينت جون، الصرح الديني المجاور لمقرّ الرئاسة، والذي طالته ليل الأحد، أعمال تخريب خلال تظاهرة للاحتجاج على العنصرية وعنف الشرطة.

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