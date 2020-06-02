تعرف على الإجراءات الوقائية في المساجد

ايوان ليبيا – وكالات :
قالت وزارة الصحة في الحكومة الليبية، أمس الاثنين، إن إهمال الإجراءات الوقائية في المسجد قد يتسبب في انتقال العدوى وإغلاق المسجد، وقد يتطور إلى إغلاق مساجد أخرى وبالتالي حرمان المصلين من إقامة الصلاة في المساجد.
وطالبت عبر بيان نشرته إدارة الإعلام في الوزارة، المواطنين بالذهاب للمسجد عند الأذان، ومغادرته مباشرة بعد انقضاء الصلاة، والالتزام بالوضوء قبل المجيء للمسجد، وعدم الذهاب للمسجد في حال ظهور أعراض مثل ارتفاع الحرارة والسعال وضيق التنفس.
ودعت المصلين إلى ارتداء الكمامات، وعدم اصطحاب الأطفال الأقل من 10 أعوام، والالتزام بعدم التجمع داخل المسجد، وعدم المصافحة والمعانقة، والتقيد بالعلامات الأرضية الموضوعة من قبل اللجان الإدارية للمساجد لتنظيم الصفوف والمحافظة على المسافة الوقائية للتباعد بين الأشخاص، وعدم تناول المصاحف أو الكتب بين المصلين داخل المسجد ومنع تبادل قوارير المياه الخاصة.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك