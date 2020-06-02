التوقيع على مشروع إنشاء كورنيش طبرق

ايوان ليبيا – وكالات :

وقعت بلدية طبرق، أمس الاثنين، عقد مشروع إنشاء كورنيش المدينة مع شركة محلية بقيمة 4 ملايين دينار.

وأوضح المكتب الإعلامي لبلدية طبرق أن عقد إنشاء الكورنيش وقع بين بلدية طبرق ومفوض «شركة الأميرة» المنفذة المشروع بقيمة 4 ملايين دينار، وبطول 700 متر، وعرض 11 مترا، على أن يجري تنفيذ المرحلة الأولى منه خلال 180 يوما.

وأضاف المكتب الإعلامي أن كورنيش طبرق هو «مشروع ترفيهي جمالي سيساهم في حماية البيئة، وتتخلله قنوات لتصريف مياه الأمطار أو أي فائض مائي، مما يساهم في القضاء على التلوث البيئي بحوض ميناء طبرق البحري».

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