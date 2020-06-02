البعثة الأممية ترحب باستئناف اجتماعات لجنة 5+5

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ترحيبها بقبول كل من حكومة الوفاق الوطني و«الجيش الوطني الليبي» (القيادة العامة)، استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 23 فبراير 2020.

وأكدت البعثة أن عودة الطرفين للحوار تمثل «استجابة لرغبة ونداءات الأغلبية الساحقة من الليبيين الذين يتوقون للعودة للحياة الآمنة والكريمة بأسرع وقت ممكن».

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