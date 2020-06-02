6.5 مليون دولار من الولايات المتحدة لدعم مكافحة كورونا في ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا، أمس الاثنين عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن الحكومة الأميركية «خصصت مبلغًا إضافيًا قدره 6.5 مليون دولار لدعم» جهود السلطات الليبي في التصدي لوباء فيروس كورونا المستجد.

وأوضحت السفارة أن هذه العملية ستكون «من خلال مساعدة البلديات على إنهاء صياغة مهام الاستجابة للأزمات، تطوير خطط إدارة الطوارئ، وتدريب الفرق على الاستجابة للأزمات الطارئة».

وأضافت السفارة الأميركية أن هذا المبلغ «سيمكن من توسيع الوعي العام خلال أزمة فيروس الكورونا ومساعدة المهاجرين واللاجئين في ليبيا خلال الأزمة».

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