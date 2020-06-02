السلطات الإندونيسية تحذر من موجة جفاف قد تضرب البلاد الأشهر المقبلة

حذرت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية من أن معظم مناطق البلاد ربما تتعرض لموجة جفاف خلال الأشهر المقبلة.

وأشارت الوكالة إلى أن موجة ال جفاف قد تضيف للعبء الاقتصادي الذي تعاني منه البلاد بالفعل بسبب فيروس كورونا ، بحسب ما قالته وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال ليليك كورنياوان نائب رئيس قسم الوقاية من الكوارث بالمجلس الوطني لإدارة الكوارث إن زيادة استهلاك المياه بسبب تفشي فيروس كورونا ربما يفاقم من خطورة ال جفاف .

ومن المتوقع أن تتعرض 189 منطقة في 15 إقليما من بين 34 إقليما إندونيسيا لموجة جفاف خلال ذروة موسم ال جفاف هذا العام.

ويشار إلى أن موسم ال جفاف يبدأ في آيار/مايو ، ومن المتوقع أن يصل ذروته في شهر أغسطس. وقال كورنياوان إنه يتعين على الحكومات الإقليمية والمحلية بجانب الوكالات المعنية التعاون لمواجهة تهديد ال جفاف بالإضافة إلى حرائق الغابات.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا