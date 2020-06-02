قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 15 مواطنا فلسطينيا من عدة محافظات

اعتقلت قوات الاحتلال ال إسرائيل ي، اليوم الثلاثاء، سبعة شبان، حيث اعتقلت شابين من بلدة كفل حارس شمال سلفيت وخمسة من محافطة نابلس.

وذكرت وكالة الأنباء ال فلسطين ية أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من بلدة كفل حارس شمال سلفيتوذلك عقب دهم منزلي ذويهما وتفتيشهما، واقتحمت عدة أحياء في مدينة نابلس، واعتقلت خمسة شبان.

وفي سياق متصل، قامت قوات الاحتلال ال إسرائيل ي اليوم، باعتقال ثلاثة مواطنين من محافظة رام الله والبيرة، حيث داهم جنود الاحتلال منازلهم وفتشوها وعبثوا بمحتوياتها، كما اعتقلت قوات الاحتلال ال إسرائيل ي، خمسة مواطنين من جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات.

وأشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت من مخيم جنين، طالبا بكلية طب الأسنان في الجامعة العربية الأمريكية، والأسيرين المحررين محمد عزمي نشرتي، وعماد جمال أبو الهيجا، بعد مداهمة منازل ذويهما وتفتيشهما، واحتجزت الشاب نشرتي بعد استجوابه، فيما شهد المخيم مواجهات عنيفة أطلق جنود الاحتلال خلالها الرصاص وقنابل الصوت.

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