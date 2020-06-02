التحقيق مع شرطي في سيدني ضرب شابا من السكان الأصليين

يخضع رجل شرطة في سيدني للتحقيق بعد ظهور مقطع فيديو له وهو يعتدي بالضرب على شاب من السكان الأصليين أثناء القبض عليه.

وفي مقطع الفيديو الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شوهد رجل الشرطة وهو يركل الشاب، 17 عاما، ويدفعه ليصطدم بوجهه، أولا، بالرصيف.

وقع الحادث مساء أمس الاثنين في متنزه وارك بارك، بـ “سري هيلز”، وهي إحدى ضواحي مدينة سيدني . وقالت الشرطة إن الشاب “هدد ضابطا” عندما كان رجال الشرطة يتحدثون إلى مجموعة كان ضمنها.

وذكرت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز اليوم الثلاثاء أنه تم احتجاز الشاب لفترة وجيزة واقتياده إلى مركز الشرطة، ثم نقله إلى المستشفى لفحصه قبل الإفراج عنه بضمان، لحين إجراء مزيد من التحقيقات.

وقالت الشرطة في بيان: “يجري حاليا التحقيق في ملابسات الاعتقال من جانب ضباط من /قيادة المعايير المهنية”. وذكرت الشرطة أنه تم تكليف ال شرطي بمهام محدودة، مضيفة أن مجموعة من كبار الضباط التقت ممثلين عن المجتمع المحلي وعددا من كبار السن المحليين. يشار إلى أن منطقة سوري هيلز واحدة من الأماكن القليلة جدا في مدينة سيدني التي لا تزال تقيم بها عائلات من السكان الأصليين.

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