تركيا تحتجز أكثر من 70 جنديا بتهمة الانتماء لجماعة فتح الله جولن

ألقت السلطات التركية اليوم الثلاثاء القبض على 72 جنديا لما يتردد عن صلتهم برجل الدين المقيم في الولايات المتحدة الأمريكية فتح الله جولن ، بحسب ما ذكرته وكالة الأناضول التركية.

والمشتبه بهم من ضمن 118 جنديا سابقا وحاليا، كان قد أمر الادعاء بإلقاء القبض عليهم في 35 مدينة في أنحاء تركيا .

وتتهم تركيا جولن بالتخطيط لمحاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016. ونفى جولن هذه الاتهامات.

وأرجعت السلطات القبض على الجنود لما يتردد عن صلتهم” بمديرين مدنيين” تعتقد الحكومة أنهم قاموا بتوجيه أتباع جولن داخل الجيش.

وكانت تركيا قد فصلت عشرات الآلاف من الموظفين المدنيين، خاصة في الجيش، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.

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