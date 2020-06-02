المحجوب: أبلغنا البعثة الأممية بموافقتنا الرسمية على استئناف مباحثات اللجنة العسكرية “5+5”

بنغازي 02 يونيو 2020 (وال) – كشف مدير إدارة التوجيه المعنوي بعملية الكرامة، عميد خالد المحجوب، عن موافقتهم على استئناف الحوار في إطار اللجنة العسكرية الأمنية “5+5″، موضحًا أنهم أبلغوا البعثة الأممية بموافقتهم الرسمية على استئناف الحوار، وأنهم مستمرون في كل الاتجاهات.

المحجوب ذكر في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، أنه تم تحديد تاريخ محدد لانعقاد اجتماع لجنة “5+5″، وأن الأمر بيد الأمم المتحدة، وهي المخولة بتحديد المدة القادمة.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة، ستحدد شكل الاجتماع إن كان مباشرًا أو افتراضيًا عبر الانترنت بسبب جائحة وباء كورونا المستجد، مُستدركًا “هذه الإجراءات ترتبها البعثة”.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أعلنت ترحيبها بـ”قبول كل من حكومة الوفاق غير الشرعية والقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية استئناف مباحثات وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية المرتبطة بها بناءً على مسودة الاتفاق التي عرضتها البعثة على الطرفين خلال محادثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في 23 فبراير 2020م”.

وأكدت البعثة، في بيانٍ لمكتبها الإعلامي، أن عودة الطرفين للحوار تمثل استجابة لرغبة ونداءات الأغلبية الساحقة من الليبيين الذين يتوقون للعودة للحياة الآمنة والكريمة بأسرع وقت ممكن. (وال – بنغازي)

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