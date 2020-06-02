سكاي: اللاعب المصاب بكورونا هذا الأسبوع سيغيب عن عودة الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي توقف مثل كل منافسات الرياضة في العالم في الأشهر الأخيرة بسبب انتشار فيروس كورونا، لكن عجلة المسابقة ستعود للدوران في 17 يونيو الجاري.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس أن كل اللاعبين والأجهزة الفنية يخضعون للكشف عن الفيروس مرتين في الأسبوع قبل 17 يونيو، وستعقد فحوصات هذا الأسبوع يومي الثلاثاء والجمعة.

وأوضح التقرير أنه بحكم البروتوكول الحالي فأن أي ظهور نتيجة إيجابية لاختبار أي لاعب ستجبر ناديه على إبعاده عن التدريب الجماعي لمدة 14 يومًا.

وهو ما يوضح صعوبة أمر لحاقه بأول مباراة لفريقه بعد العودة، إذ يتبقى 15 يوما وتعود مباريات الدوري وسط مدرجات خالية.

يوم 17 يونيو سيشهد لعب مباراتين مؤجلتين، مانشستر سيتي أمام أرسنال، وأستون فيلا ضد شيفيلد يونايتد، على أن تبدأ مواجهات الجولة 29 من المسابقة يوم 19 يونيو.

وتجري أندية إنجلترا فحوصات طبية لعناصرها باستمرار تمهيدا لعودة الدوري.

وتباينت القرارات بين دول أوروبا بعد إيقاف كرة القدم بسبب كورونا، ففي فرنسا أُلغي الدوري وتوج باريس سان جيرمان بطلا.

وفي هولندا ألغيت البطولة ولم يمنح اللقب لأي فريق، بينما استؤنف الدوري في ألمانيا وتم تحديد موعد عودة الدوري في إيطاليا وإسبانيا والعديد من البلدان.

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