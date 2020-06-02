إياتا: شركات الطيران تتكبد خسائر بنحو 314 مليار دولار

قال الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا، إن شركات الطيران على مستوى العالم قد تتكبد خسائر بنحو 314 مليار دولار العام الجاري، إلى جانب 550 مليون دولار كديون مترتبة عليها.

وأشار الاتحاد الدولي إلى أن استئناف شركات الطيران أعمالها يتطلب جهدا وتعاونا كبيرا بينها وبين المطارات والحكومات وغيرها من الأطراف المعنية؛ لضمان ألا يشكل القطاع عاملا في انتشار فيروس كورونا.

وأوضح أن قرار عودة شركات الطيران لمزاولة أعمالها يعتمد على تقييم الحكومات للمخاطر، وأن متوسط عدد الرحلات اليومية حول العالم تراجع إلى 31% في نهاية الربع الأول من العام الحالي، في حين سجلت مناطق إفريقيا والشرق الأوسط عدد رحلات أقل بنسبة 55% في الفترة ذاتها.

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