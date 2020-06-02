ترامب يوقع أمرا تنفيذيا خاصا بالحرية الدينية الدولية

وقع الرئيس دونالد ترامب ، اليوم الثلاثاء، أمرا تنفيذيا خاص بالحرية الدينية الدولية، وقال بموجب السلطة المنوطة بي كرئيس بموجب الدستور وقوانين الولايات المتحدة الأمريكية ، إن الحرية الدينية الحرية الأولى لأميريكا، ضرورة أخلاقية وأمنية وطنية، الحرية الدينية لجميع الناس في جميع أنحاء العالم هي أولوية السياسة الخارجية للولايات المتحدة، وسوف تحترم الولايات المتحدة هذه الحرية وتعززها بقوة، كما جاء في إستراتيجية الأمن القومي لعام 2017، فهم مؤسسونا الحرية الدينية ليس على أنها خلق للدولة، ولكن كهدية الله لكل شخص وحق أساسي لازدهار مجتمعنا.

ويتضمن الأمر التنفيذي، إن الجماعات والمنظمات الدينية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني شركاء حيويون في جهود حكومة الولايات المتحدة للنهوض بالحرية الدينية في جميع أنحاء العالم، إن سياسة الولايات المتحدة هي التعامل بقوة وبشكل مستمر مع منظمات المجتمع المدني – بما في ذلك تلك الموجودة في دول أجنبية – لإبلاغ سياسات حكومة الولايات المتحدة وبرامجها وأنشطتها المتعلقة بالحرية الدينية الدولية.

إعطاء الأولوية للحرية الدينية الدولية، في غضون 180 يومًا من تاريخ هذا الأمر، على وزير الخارجية بالتشاور مع مدير وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية (USAID)، وضع خطة لإعطاء الأولوية للحرية الدينية الدولية في تخطيط وتنفيذ السياسة الخارجية للولايات المتحدة وفي برامج المساعدة الخارجية لوزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

تمويل المساعدات الخارجية للحرية الدينية الدولية، يقوم الأمين، بالتشاور مع مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بوضع ميزانية لا تقل عن 50 مليون دولار في السنة المالية للبرامج التي تعزز الحرية الدينية الدولية، إلى أقصى حد ممكن ومسموح به بموجب القانون ورهناً بتوافر الاعتمادات، يجب أن تتضمن هذه البرامج تلك التي تهدف إلى توقع الهجمات ضد الأفراد والجماعات على أساس دينهم ومنعها والرد عليها، بما في ذلك البرامج المصممة للمساعدة على ضمان استمرار هذه الجماعات كمجتمعات متميزة؛ تعزيز محاسبة مرتكبي هذه الهجمات ؛ لضمان المساواة في الحقوق والحماية القانونية للأفراد والجماعات بغض النظر عن المعتقد ؛ تحسين سلامة وأمن دور العبادة والأماكن العامة لجميع الأديان ؛ وحماية وحفظ التراث الثقافي للطوائف الدينية.

تضمن الإدارات والوكالات التنفيذية التي تمول برامج المساعدة الأجنبية عدم تعرض الكيانات الدينية والدينية، بما في ذلك الكيانات المؤهلة في البلدان الأجنبية، للتمييز على أساس الهوية الدينية أو المعتقد الديني عند التنافس على التمويل الاتحادي إلى الحد الذي يسمح به القانون.

ثانيا، دمج الحرية الدينية الدولية في دبلوماسية الولايات المتحدة، ويوجه الأمين رؤساء البعثات في البلدان ذات الأهمية الخاصة، والبلدان المدرجة في قائمة المراقبة الخاصة، والبلدان التي توجد فيها كيانات ذات أهمية خاصة، وأي بلدان أخرى تورطت أو سمحت بانتهاك الحرية الدينية على النحو المشار إليه في التقرير السنوي حول الحرية الدينية الدولية الذي تتطلبه المادة 102 (ب) من قانون الحرية الدينية الدولية لعام 1998 (القانون العام 105-292)، بصيغته المعدلة (“القانون”)، لوضع خطط عمل شاملة لإبلاغ ودعم الجهود الولايات المتحدة لتعزيز الحرية الدينية الدولية وتشجيع الحكومات المضيفة على إحراز تقدم في القضاء على انتهاكات الحرية الدينية. في اجتماعات مع نظرائهم في الحكومات الأجنبية، على رؤساء الوكالات، عند الاقتضاء وبالتنسيق مع الأمين، إثارة مخاوف بشأن الحرية الدينية الدولية والحالات التي تنطوي على الأفراد المسجونين بسبب دينهم. ،يدعو الأمين إلى سياسة الولايات المتحدة الدولية للحرية الدينية في المحافل الثنائية والمتعددة الأطراف، عند الاقتضاء، ويوجه مدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للقيام بذلك. تدريب المسؤولين الاتحاديين. ،يطلب الوزير من جميع موظفي الخدمة المدنية بوزارة الخارجية في سلسلة الشؤون الخارجية إجراء تدريب على غرار التدريب الدولي على الحرية الدينية الموصوف في المادة 708 (أ) من قانون الخدمة الخارجية لعام 1980 (القانون العام 96-465)، بصيغته المعدلة بموجب القسم 103 (أ) (1) من قانون فرانك ر. وولف للحرية الدينية الدولية (القانون العام 114-281). (ب) في غضون 90 يومًا من تاريخ هذا الأمر، على رؤساء جميع الوكالات الذين يعينون موظفين لشغل وظائف في الخارج تقديم خطط إلى الرئيس، من خلال مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي، يوضح بالتفصيل كيف ستدمج وكالاتهم النوع التدريب الموصوف في القسم الفرعي (أ) من هذا القسم في التدريب المطلوب قبل بدء المهام الخارجية لجميع الموظفين الذين سيتمركزون في الخارج، أو الذين سينتشرون ويبقون في الخارج، في مكان واحد لمدة 30 يومًا أو أكثر. كما يُطلب من جميع الموظفين الاتحاديين الخاضعين لهذه المتطلبات إكمال التدريب على الحرية الدينية الدولية على الأقل مرة واحدة كل 3 سنوات.

وعن الأدوات الاقتصاديةيقوم وزير الخزانة بالتشاور مع مساعد الرئيس لشؤون الأمن القومي، ومن خلال العملية الموضحة في المذكرة الرئاسية للأمن القومي -المؤرخة 4 أبريل 2017 (تنظيم مجلس الأمن القومي)، ومجلس الأمن الداخلي، واللجان الفرعية)، وضع توصيات لإعطاء الأولوية للاستخدام المناسب للأدوات الاقتصادية لتعزيز الحرية الدينية الدولية في البلدان ذات الأهمية الخاصة، والبلدان المدرجة في قائمة المراقبة الخاصة، والبلدان التي توجد فيها كيانات ذات أهمية خاصة، وأي الدول الأخرى التي شاركت أو سمحت بانتهاك الحرية الدينية على النحو المشار إليه في التقرير المطلوب بموجب المادة 102 (ب) من القانون قد تشمل هذه الأدوات الاقتصادية، حسب الاقتضاء وإلى الحد الذي يسمح به القانون، زيادة برمجة الحرية الدينية، وإعادة تنظيم المساعدة الأجنبية لتعكس ظروف البلد بشكل أفضل، أو تقييد إصدار التأشيرات بموجب المادة 604 (أ) من القانون. ويجوز لوزير الخزانة، بالتشاور مع وزير الخارجية، النظر في فرض عقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13818 المؤرخ 20 ديسمبر 2017 (حظر ممتلكات الأشخاص الضالعين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو الفساد)، والتي، من بين أمور أخرى الأشياء، تنفذ قانون المساءلة العالمية لحقوق الإنسان Magnitsky (القانون العام 114-328).

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا