ترامب ينشر قوات “مدججة بالأسلحة” في واشنطن

واشنطن-العنوان أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بنشر “آلاف الجنود المدجّجين بالأسلحة” في واشنطن لفرض الأمن والنظام فيها واصفاً أعمال الشغب التي تشهدها منذ أيام عدة عشرات المدن الأمريكية بأنّها “إرهاب داخلي”، وذلك بعيد صدور تقرير لأطباء شرعيين كلّفتهم عائلة جورج فلويد تشريح جثته خلص إلى أن الأميركي الأسود الذي توفي خلال توقيفه على …
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صحيفة العنوان الليبية
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