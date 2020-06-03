الصين تسجل إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و4 حالات دون أعراض

قالت لجنة الصحة الوطنية في الصين إن البلاد سجلت إصابة واحدة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الثاني من يونيو حزيران وأربع حالات لم تظهر عليها أعراض .

وأضافت أن حالة الإصابة المؤكدة وافدة من الخارج. كان بر الصين الرئيسي قد سجل خمس حالات مؤكدة في أول يونيو حزيران جميعها وافدة من الخارج بالإضافة إلى عشر حالات دون أعراض .

ولا تحسب الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض المرض كحالات مؤكدة.

وبذلك يصل العدد الإجمالي لإصابات كورونا في البر الرئيسي إلى 83021 ويظل عدد وفيات المرض مستقرا عند 4634.

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