ترامب يبحث عن ولاية لاستضافة المؤتمر الجمهوري 2020

أكد الرئيس دونالد ترامب الذي سيحاول الفوز في الانتخابات المقرّرة في 3 نوفمبر الفوز بولاية ثانية مدّتها 4 سنوات إنّه “بسبب حاكم نورث كارولاينا مضطرون للبحث عن ولاية أخرى لاستضافة المؤتمر الجمهوري ٢٠٢٠ ، وأبدى ترامب أسفه وقال لولا قرار الحاكم “لسلّطت الأضواء على نورث كارولاينا الرائعة في العالم أجمع ولحصلت الولاية على مئات ملايين الدولارات” من العائدات المتأتية من تنظيم المؤتمر فيها.

وقد نشر ترامب تغريدات الثلاثاء أعرب فيها عن أسفه لإعلان حاكم الولاية الديمقراطي، روي كوبر، أنّه لا يستطيع في الوقت الراهن أن يسمح للجمهوريين بأن ينظّموا مؤتمرهم بكامل طاقته، أي من دون أن يخفضوا عدد المشاركين فيه وأن يلتزموا بتدابير الحجر المفروضة لمكافحة فيروس كورونا المستجدّ.

في حين أعلن الحزب الديمقراطي أنّ مؤتمره الوطني، الذي سيكرّس ترشيح نائب الرئيس السابق جو بايدن إلى الانتخابات الرئاسية، يمكن أن يجري هذه المرة عبر الإنترنت أو عبر أي وسيلة مبتكرة أخرى بسبب جائحة كورونا .

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