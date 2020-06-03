موقف مؤسسة النفط من إعلان تركيا بدء التنقيب قبالة سواحل ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

استنكرت المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، إعلان تركيا التنقيب عن النفط في «المنطقة الاقتصادية البحرية الليبية»، مؤكدة أنها ستتخذ كافة التدابير القانونية المتاحة «لإبطال» الاتفاقية الموقعة بين حكومة الوفاق وتركيا.

وأوضحت المؤسسة في بيان اليوم، أن الاتفاقية بين الطرفين «مذعنة لا مصلحة للبلاد فيها»، مضيفة أنها تخالف قانون النفط الليبي وبالذات المادة السابعة منه التي تحدد بشكل واضح ودقيق الكيفية والآلية التي يتم من خلالها منح الامتيازات واتفاقيات الاستكشاف للشريك الأجنبي «وهو ما لم يحصل في اتفاقية الاستكشاف الهزيلة وغير القانونية» مع تركيا.

وأضافت المؤسسة أن الاتفاقية تخالف اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي تنص على أن إبرام اتفاقيات الحدود البرية والبحرية مسألة تتعلق بالسيادة الإقليمية ولا يمكن إبرام هذه الاتفاقيات إذا كانت أحد الدول تعاني من ظروف استئنائية، مضيفة أن المجلس الرئاسي وقع على الاتفاقية رغم أنه «لا يملك الشرعية لترتيب التزام قانوني علي الدولة الليبية كونه لم يحصل على ثقة البرلمان، الأمر الذي يضع كافة تصرفاته تحت طائلة البطلان المطلق»، وفق البيان.

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