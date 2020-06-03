النشرة الوبائية الليبية ليوم الثلاثاء 2 يونيو (14 حالة جديدة)

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، مساء أمس الثلاثاء, عن تسجيل 14 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بحسب بيان نشره عبر صفحته على “فيسبوك”.

وأوضح المركز أن من بين حالات الإصابة الجديدة بالفيروس 10 حالات موجبة تعود لمخالطين بمدينة سبها وحالة موجبة جديدة من مدينة طرابلس وحالتين موجبة جديدة سجلت داخل مدينة مصراتة لمواطنين من مدينة سبها عادوا إلى مصراتة بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، وحالة جديدة من مدينة زليتن.

وأشار المركز إلى أنه وبهذه الإحصائية يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في ليبيا إلى 182 حالة من بينها 125 حالة نشطة، و5 حالات وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين 52 حالة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا