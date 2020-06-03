بدء عودة المواطنين العالقين في ايطاليا إلى ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أكدت السفارة الليبية في ايطاليا البدء في إعادة المواطنين العالقين إلى أرض الوطن، منذ صباح الإثنين، بعد ثبوت سلبية نتائج تحاليل فيروس كورونا المستجد التي أجريت لهم بعد قضاء فترة الحجر الصحي، مشيرة إلى نقل العالقين من مقر الإقامة إلى مطار روما وإتمام إجراءات سفرهم.

وأشارت السفارة إلى أنها قامت ببرنامج لإعادة العالقين يشمل من تقطعت بهم السبل من مسافرين ومرضى وبعض السجناء الذين تم الإفراج عنهم، وأن إعادتهم جاءت بعد ظهور جميع نتائج التحاليل الأول والثاني التي إجريت عليهم، والتأكد من كونها سلبية.

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