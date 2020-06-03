تراجع بنحو 97% في ايرادات شهر أبريل من النفط

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الأربعا، تسجيل 50 مليونا و525 ألف دولار إيرادات من النفط الخام والغاز والمكثفات عن شهر أبريل الماضي.

وأشارت إلى «تراجع بنحو 97% في الإيرادات، مقارنة بما سجل في شهر أبريل من العام 2019، والذي يقدر بنحو مليار و620 مليون دولار، وبذلك تعد إيرادات شهر أبريل الماضي هي الأدنى لهذا العام»، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وحسب البيان سجلت قيمة المنتجات النفطية صفرا للشهر الثاني على التوالي، مرجعا هذا التدنّي في مستوى الإنتاج والإيرادات إلى «تواصل الإقفالات غير القانونية للحقول والمصافي النفطية والوحدات الإنتاجية».

وأشارت المؤسسة إلى انخفاض مستوى إنتاج الغاز الطبيعي خلال الشهر نفسه، بسبب «إقفال صمّام سيدي السائح، ما كبد الخزانة العامة تكاليف إضافية، وأعباء مالية لتأمين الوقود البديل (الوقود السائل) لتشغيل محطات توليد الطاقة الكهربائية».

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