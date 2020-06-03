بعد حظر 3 أشهر.. إيطاليا تعيد فتح حدودوها أمام مواطني الاتحاد الأوروبي

أعادت إيطاليا اليوم الأربعاء فتح حدودها أمام الزوار من بقية دول الاتحاد الأوروبي ، وألغت الحظر المفروض على السفر بين المناطق الإيطالية.

ويأتي تخفيف القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في ظل انخفاض حالات الإصابة، والضغوطات لإعادة فتح الاقتصاد بعد إجراءات الإغلاق الصارمة.

وقال وزير الخارجية لويجي دي مايو في منشور على موقع الفيسبوك للتواصل الاجتماعي” اليوم تاريخ مهم للغاية”، مؤكدا أن إيطاليا ” بدأت تعيد فتح نشاطها وتستعد للعودة للطبيعية”.

وأضاف دي مايو أنه سوف يعقد سلسلة من الاجتماعات مع نظرائه الأوروبيين “لكي يظهر للجميع أن إيطاليا على استعداد لاستقبال السائحين الأجانب”.

وسوف يلتقي دي مايو بوزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان اليوم في روما. ومن المقرر أن يزور دي مايو ألمانيا بعد غد الجمعة وسلوفينيا يوم السبت واليونان يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت إيطاليا قد فرضت إجراءات إغلاق صارمة في العاشر من مارس الماضي. وجرى تخفيف القيود تدريجيا ابتداء من مطلع مايو الماضي، ولكن مازال يتم تطبيق إجراءات سلامة تشمل التباعد الاجتماعي.

ويمكن أيضا للزائرين من دول ليست عضوة ب الاتحاد الأوروبي ، ولكن جزء من منطقة شينجن، مثل سويسرا والنرويج وبريطانيا، السفر بحرية ل إيطاليا ابتداء من اليوم.

ومازال يتم تطبيق الحجر الصحي بحق المسافرين القادمين من بقية دول العالم.

وقد سجلت إيطاليا أمس الثلاثاء 318 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ، مقارنة بـ 6557 في ذروة تفشي المرض في 21 مارس الماضي، و55 حالة وفاة مقارنة بـ 969 في 27 مارس الماضي.

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