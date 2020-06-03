عدد وفيات كورونا في بريطانيا يتجاوز 50 ألفا

تجاوز عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في المملكة المتحدة حاجز الخمسين ألف وفاة، وذلك وفقا لإحصاء لرويترز يستند إلى المصادر الرسمية للبيانات ويسلط الضوء على أن البلاد واحدة من أكثر دول العالم نكبة بالوباء.

وأدت بيانات جديدة من أسكتلندا إلى ارتفاع الحصيلة إلى 50059، مما يعني دخول مرحلة مروعة في وقت يحاول فيه رئيس الوزراء بوريس جونسون تخفيف إجراءات العزل العام الصارمة المفروضة لمكافحة الفيروس.

ويشتمل إحصاء رويترز بالأساس على الحالات التي يُذكر في شهادات وفاة أصحابها مرض كوفيد-19 الناجم عن الإصابة بالفيروس في إنجلترا وويلز و أيرلندا الشمالية حتى 22 مايو، وحتى 31 مايو في أسكتلندا.

وبعكس الحصيلة اليومية التي تعلنها الحكومة، فإن أرقام شهادات الوفاة تشمل الحالات المشتبه في إصابتها بالفيروس.

كما يتضمن إحصاء رويترز الوفيات التي حدثت في المستشفيات الإنجليزية بعد 23 مايو، وفي ويلز و أيرلندا الشمالية .

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