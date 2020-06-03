ترامب يمنع تحليق طائرات الركاب الصينية في الأجواء الأمريكية

أصدرت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرا بعدم تحليق الصين ية.aspx’> طائرات الركاب الصين ية في الأجواء الأمريكية اعتبارا من 16 يونيو الجاري، في أحدث علامة على تصاعد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم.

وقالت وزارة النقل الأمريكية إن الخطوة تأتي كرد فعل على عدم سماح الصين “لشركات الطيران الأمريكية بممارسة حقها الثنائي الكامل في تسيير رحلات جوية من وإلى الصين وفقا لجدول”.

وتقول الولايات المتحدة إن الصين لم تسمح لشركات الطيران التابعة لها باستئناف رحلاتها إلى البلاد بعد توقفها بسبب فيروس كورونا المستجد.

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