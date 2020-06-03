نافيًا استخدام الغاز المسيل للدموع .. ترامب : لم أطلب إبعاد المتظاهرين قبل زيارة الكنيسة

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الأربعاء، إنه لم يطلب إبعاد المتظاهرين قبل أن يترجل إلى كنيسة تاريخية محترقة جزئيا بالقرب من البيت الأبيض للتصوير هناك، وهو يحمل الكتاب المقدس مع كبار مساعديه.

وقال ترامب في مقابلة مع راديو فوكس نيوز “لم يستخدموا الغاز المسيل للدموع” وهو ما يتناقض مع تقارير لعدد كبير من المحتجين والصحفيين، بأن الغاز المسيل للدموع استخدم لإبعادهم عن ال كنيسة .

وأضاف “الآن، عندما ذهبت لم أقل.. ابعدوهم من هنا. لم أعلم من كان هناك”.

وفي مساء الإثنين، بينما كان الناس يحتجون أمام كنيسة القديس يوحنا الأسقفية وفي الشوارع المؤدية للبيت الأبيض على مقتل جورج فلويد، دفعتهم قوات إنفاذ القانون للخلف وألقت عبوات الغاز المسيل للدموع.

وبعد دقائق، ترجل ترامب نحو ال كنيسة مصحوبا بكبار مسئولي إدارته، بعدما أعلن من الحديقة الوردية في البيت الأبيض حملة اتحادية على الاحتجاجات بأنحاء البلاد. وأمس الثلاثاء، قالت شرطة المتنزهات الأمريكية، إنها نشرت وحدات خيالة ومكافحة شغب، إضافة لضباط آخرين للتعامل مع المحتجين الذين كانوا يلقون بأشياء ثم أطلقت عبوات غاز وكرات فلفل عندما تحول المحتجون للعنف. لكن الإعلام ذكر أن ذلك التحرك جاء بناء على رغبة المدعي العام وليام بار لتوسيع المحيط الأمني. وقال ترامب في المقابلة، إن أحدا لم يخبره بوجود محتجين عندما قرر الذهاب لل كنيسة سيرا على الأقدام.

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