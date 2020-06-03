زيارة مرتقبة للسراج الى تركيا الأحد القادم

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت وكالة أنباء «الأناضول»، اليوم الأربعاء، إن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، سيجري زيارة إلى تركيا يوم الأحد المقبل، حيث من المتوقع أن يقابل الرئيس رجب طيب إردوغان.

وتأتي زيارة السراج إلى تركيا في وقت تشهد فيه الأزمة الليبية تصعيدًا ميدانيًّا بين قوات حكومة الوفاق والقوات التابعة للقيادة العامة، وحراكًا دبلوماسيًّا مكثفًا على المستويين الإقليمي والدولي استعدادًا لاستئناف عملية الحوار الليبي التي ترعاها الأمم المتحدة.

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