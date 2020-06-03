حقيقة عرقلة واشنطن تعيين دبلوماسية غانية خليفة لغسان سلامة

ايوان ليبيا – وكالات :

عرقلت الولايات المتحدة تعيين وزيرة خارجية غانا السابقة حنا تيتيه مبعوثا خاصا إلى ليبيا خلفا للبناني غسان سلامة، بعد اشتراطها إدراج إصلاحات ببعثة الأمم المتحدة وسط انزعاج فرنسي ألماني وروسي.

وأعربت كل من باريس وبرلين عن اعتراضهما على «بطء» تعيين الدبلوماسية الغانية لتحل محل غسان سلامة؛ فيما أبدت موسكو انزعاجها أيضا من عدم تسمية مبعوثا أمميا لدى ليبيا حتى الآن.

ونقلت مجلة «جون أفريك» الفرنسية أمس الثلاثاء عن دبلوماسي لم تكشف عن هويته أن واشنطن اشترطت أن يكون تعيين حنا تيتيه مقابل قبول مقترح تقسيم وظيفة المبعوث إلى «وسيط ورئيس البعثة».

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