الصين تُرسل شحنة مساعدات طبية إلى ليبيا عبر تونس

ايوان ليبيا – وكالات :

أرسلت الصين شحنة مساعدات طبية إلى ليبيا، من المقرر أن تتولى تونس تسليمها إلى ليبيا بالتنسيق مع السفارة الصينية في تونس، وذلك بعد أن وصلت اليوم إلى مطار قرطاج الدولي.

وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان، اليوم الأربعاء، إن شحنة المساعدات إلى ليبيا تم نقلها مع شحنات أخرى مخصصة إلى تونس وعدة دول أفريقية، على متن طائرة عسكرية لقدرتها على تحميل كامل الكميّة في رحلة واحدة.

وأشارت الوزارة إلى أن المساعدات على شكل معدات طبية ووقائية لدعم جهود الحد من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

وأكدت الوزارة أنه وانطلاقا من التزاماتها الإنسانية تجاه ليبيا، ستتولى السلطات التونسية توفير التسهيلات اللازمة لتأمين تسليم شحنة المساعدة الصينية المخصصة لليبيا.

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