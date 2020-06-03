حُكم قضائي لصالح المؤسسة الليبية للاستثمار في قضية شركة الخرافي

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت المؤسسة الليبية للاستثمار إن الفريق القانوني الخاص بها وبالتعاون مع إدارة القضايا بالدولة الليبية، كسب اليوم الأربعاء، دعوى قضائية بمحكمة استئناف القاهرة نتج عنها إبطال الحكم التحكيمي الصادر في وقت سابق لصالح شركة الخرافي والقاضي بتعويضها بمبلغ مالي قدره مليار دولار.

وأوضحت المؤسسة في إيجاز صحفي، إن حسم القضية التي امتدت لسنوات يعزز استراتيجية المؤسسة الليبية للاستثمار في حماية الأصول الليبية وما يتعلق بالحجوزات على الأموال والأصول، مؤكدة أن المؤسسة لم تكن طرفا متعاقدا مع الخرافي.

وكانت شركة الخرافي الكويتية تعاقدت مع الدولة الليبية عام 2006، لإقامة مشروع سياحي بمنطقة تاجوراء الساحلية في طرابلس على قطعة أرض تمتد مساحتها على نحو 25 هكتار، إلا أن الحكومة الليبية تراجعت عام 2010 عن منح العقد للشركة ما تسبب في نزاع قضائي امتد لسنوات نتج عنه صراع قانوني في محاكم دولية.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا