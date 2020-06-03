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حقيقة تورط عبد الرؤوف كارة في استقبال المرتزقة السوريين

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – أوج :

رصدت مصادر مُطلعة، محادثة للمرتزق السوري، الذي وجه رسائل تهديد إلى خليفة حفتر، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عبر هاتفه الذي تمت مصادرته عقب القبض عليه.

وبينت المحادثة، بين المرتزق السوري، ومرتزق آخر، يدعى الملازم أول فائز، رصدتها “أوج”، تورط عبد الرؤوف كارة، قائد ميليشيا الردع، في استقبال المرتزقة السوريين.

وحسب المحادثة، يسأل المرتزق السوري، الطرف الآخر، عن دفع الرواتب من قبل ما وصفهم بجماعة “الحج كارة”، ليطمئنه الأخير بأن كل الأمور تسير في موعدها المحدد، وأنه بالإمكان إيصال الرواتب لأهله في مدينة إنطاكية.

وكان المرتزق السوري، هدد الشعبين الليبي والسوري بالخلاص منهما وزعزعة الاستقرار والأمن لدى البلدين، كما توجه برسالة الى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي توعده فيها بالملاحقة وتحرير ‫مصر‬ عقب تحرير ليبيا.

ووجه المرتزق السوري، في تسجيل مرئي عثر عليه في هاتفه بعد القبض عليه، أثناء تواجده بأحد محاور القتال حول العاصمة طرابلس بين صفوف مليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية، التحية إلى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مؤكدا أن الذخيرة متوفرة بكثرة وإنهم سيكملونها في صدور من أسماهم بـ “الحفاترة”.

وقال وهو شاهرا سلاحه بين كميات كبيرة من الذخيرة، “السلام عليكم من وحوش سوريا من قلب ليبيا، تحية مني إلى ثائر معروف قائد لواء سمرقند، وتحية مني للقائد أردوغان هذه ذخيرة أردوغان نرميها كلها في الحفاتره”.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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  • المهم ان المرتزق السوى ابو شعر مسبسب وسنفور وقف فى قبضة الاسود وطبعا سيتم حلق شعره زيرو
    ويشفوف الحفاتره ها يعملوا فيه ايه ينفخوه قبل مايسلموه للاسد ولا نسلمه للسيسى يسلمه لعشماوى !!

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  • ياخسارة ياكاره عيب على ذقنك تكون ديوث تجلب مرتزقة راينا احدهم يطلب فتيات من ليبيا له ولعصابته ينيكوهم فهل ترضى ان تكون بنتك او اختك او زوجتك منهم صحيح امك مش هاتعجبهم فهى تجاهد من زمان ومستهلكة !!!

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