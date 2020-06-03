كاراجير: ما يحدث مع أوباميانج وأرسنال يذكرني بموقف سواريز وليفربول

وقال كاراجير لـ”سكاي سبورتس” اليوم الأربعاء: “في نهاية مسيرتي تعرض ليفربول لموقف مشابه لما يحدث في أرسنال وهو عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا”.

وواصل “إنه أمر جيد أن يكون لدى النادي قواعد بألا تسمح للاعب الرحيل مجانا لكن إن كنت مكان ميكيل آرتيتا مدرب أرسنال فأنت تفكر هل لدينا فرصة للتأهل لدوري أبطال أوروبا قبل أن يغادر أوباميانج؟”.

وتابع كاراجير “هذا هو القرار الذي سيتخذ أرسنال، هل يبقى أوباميانج ويرحل مجانا أم لا، المشكلة أنه أحيانا أنت تبني فريقك حول لاعب ما وفجأة يرحل وتشعر إنك ستبدأ من الصفر”.

وواصل “الأمر ليس سهلا لأن أوباميانج يسجل الكثير من الأهداف لأرسنال وتوج بالحذاء الذهبي الموسم الماضي وليس من السهل إيجاد لاعبا هدافا، لكنني لو كنت مكان أرسنال سأبقيه معي لتزيد فرص النادي في التأهل لدوري أبطال أوروبا”.

وسجل المهاجم الجابوني 61 هدفا وصنع 13 آحرين في 97 مباراة رفقة أرسنال.

وينتهي تعاقد صاحب الـ30 عاما في صيف عام 2021.

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