عن فزان . كمدخل لتفكيك التأزم الليبيى او استمرار انحدار الكيان الى المجهول … بقلم / البانوسى بن عثمان

دعونى في البدء ان اقول . ما سأتناوله في هذه السطور . قد يهم مندوبية الهيئة الاممية بليبيا . اكثر من غيرها . التى فُوضت بإدارة التأزم الليبي . في البحث عن مدخل يُّفضى الى تفكيكه . بما يتناسب ويتفق مع ميثاق الهيئة . وفى تقديرى ايضا . لا يقل هذا التناول اهمية في ما يعرضه من نقاط . قد تُضيف الى كل ليبيي مهموم بالوطن . دون سواه . ومٌجمل المحيط الاقليميى لليبيا . الذى سيتأثر سلبا او ايجابا بالتأزم ومساراته . ومن جانب اخر . اقول . سأسعى الى ولوج ما سأتناوله عن فزان . عبر هذا الخضم العاصف بالشأن العام الليبيى .

فهذا الشأن قد انتهى وبعد مخاض دام قُرابة سنتين . من بدء انتفاضة الليبيين مع بدايات 2011 . الى مشهد ليبيى متأزم يقاسمه الى شطرين . شرق البلاد وغربه . وغابت او غُيبت فزان . الى هامشه بل وابعدت الى خارجه .

فشرق البلاد حزم امره . ليتموضع داخل الشطر الاول بالمشهد الليبيى . متكئا في ذلك على الحس الوطنى . الذى كان ودائما بوّصلته في تعاطيه مع شأن البلاد العام . واحيانا يذهب به الى حد التطرف . يظهر ذلك بوضوح . عندما يُصِيغ الشرق حسّه الوطنى الطاغى . بمفردات فدرالية . قد تُفسر احيانا . بل وغالبا . تفسيرا خاطئا . فيُرمى حينها بالجهوية والتمهيد للدعوة الى الانفصال . يَدّفعه الي هذا السلوك وفى الغالب . تعاطى غرب البلاد اللامسؤل مع موارد البلاد . من حيث توزيعها وتوظيفها اللاعادل على امتداد جغرافية ليبيا . وقد انتهى به هذا الحس الوطنى الطاغي في حاضرنا المعاش . الى الزحف نحو طرابلس . ليقف عند اسوارها . مطالبا ومن هناك . بتقاسم وتوزيع عادل للثروة والسلطة في البلاد .

في حين ذهب غرب البلاد . نحو بلّورة صيغة اخرى مختلفة وغريبة بعض الشيئي . ليحتل وليتموّضع بها داخل الشطر المتبقي من المشهد الليبيى المتأزم . وبدعم ومساندة بما عرف لاحقا . بمؤتمر الصخيرات وعرّابه . سعت هذه الصيغة وعرّابها . واجتهدت وجدّت لتؤكد وتُسّويق . بان طرابلس هى غرب البلاد . وغرب البلاد هو طرابلس . والواقع يقول غير ذلك . لكل متتبع مهتم . لان غرب البلاد . يضم مدن اكثر اهمية فِعل وفاعلية من طرابلس . اذا تعلّق الامر بالشأن الوطنى . ُمدن كالزاوية . ومصراته وترهونة ومدن جبل نفوسة . ومدينة بن وليد ومزدة . وغيرها من مدن غرب البلاد .

فطرابلس – في تقديرى – ستكون لا شئي . اذا جُردت من المراكز السيادية الليبية . كمصرف ليبيا المركزى ومؤسسة النفط الليبية . مؤسسة الاستمارات الخارجية . التى وجميعها لها امتدادات مالية ضخمة بخارج البلاد وداخله . وَظّفتْ جميعها من طرف هذه الصيغة الغريبة . لخدمة هذا التوجه الشاد واجتهدت على تأكيده .

وبقول اخر . فطرابلس . لا نستطيع مقارنتها بما يقابلها من مدن وعواصم العالم . كالجزائر مثلا . فهذه الاخيرة تستند على ارث معنوي . اهّلها لان تحافظ على ديمومة استمرار زخم وطنى . وبوتيرة عالية دام شهور متواصلة دنما توقف . في حين طرابلس . كانت تُكابد ولازالت تكابد . وبوجه من الوجوه . ما عاشته الجزائر . ولم تهتز لطرابلس قصبة . بل ساكنته واحتضنته . وبدون تبرم او كلل او ملل .

اما فزان . فلا استطيع غير القول عنها . بانها قد دُفعت الى الهامش . بل الى خارج المشهد برمته . فقد شُرع في التأسيس لتهميشها مبكرا . عبر مراحل العقود الاربعة الماضية . عندما اجتهدت هذه الاربعة . وعبر موجات متتالية من الوافديين . جاءت بهم الى فزان . كان جُلهم من دول جنوب الصحراء . سعت وجدّت على توّطينهم في فزان . وفى مدينة سبها خاصا . ومن ثم حقنت عروق جل هؤلاء . بقدر هائل من اموال النفط . فصارت لهم به مخالب وانياب . وبتشجع ومُساندة منها ابتلاع هؤلاء فزان . فصارت بذلك فزان هى الوافد . والوافد هو فزان .

وعندما طُوى سجل هذه الاربعة . وذهبت الى الماضى . عجز هذا الوافد . عن التعاطى مع الجغرافيات الاجتماعية والطبيعية الليبية . في بُعْديّها المحلى والوطنى . لأنه وبإيجاز القول . قد شكّلته وصاغته جغرافيات اخر . تتغدى على ثقافات مختلفة . ثقافات ما قبل وطنية .

هذه في تقديرى . المرتكزات الاساسية . التى ينهض ويتغدى عليها التأزم الليبيى . فغياب او تغيب فزان عن المشهد الليبيى برمته . خَلَقَ البيئة المناسبة . لإحياء وانتعاش ثنائية شرق البلاد غرب البلاد . التى تتغدى على التنافس بينهما في بُعده السلبى . والذى ان دام سينتهى الى نهايات غير جيدة على كامل الكيان الليبيى . ومحيطها الاقليمى القريب والبعيد . وغياب فزان او تغيبها عن المشهد الليبيى . سيحجب المعلومات الضرورية . وستضل وفى المجمل غائبة وشحيحة . عن من اسندت له ادارة التأزم الليبيى . في هذا الفضاء الجغرافى الليبيى . الذى يتماس مع حواضن لتنظيمات متطرفة تجوب فيافي جنوب الصحراء واطراف المغرب الادنى والاقصى . كالقاعدة وبوكوحرام وازواد . وتغيب فزان بعيدا عن داخل المشهد الليبيى . لا يساعد من يتولى ادارة التأزم الليبيى . على التعرف عن احتياجات الاقليم الضرورية التى تساعد على استمرار الحياة في جنباته . وتُبّعده عن دائرة الاستقطابات السالبة . التى قد تعود بالضرر الواسع على الاقليم ومحيطه .

وفى المقابل . حضور فزان الى داخل المشهد الليبيى . بوجهها الطبيعى الذى يتشكّل من مفردات فزان الجغرافية . الشاطى . سبها . البوانيس . اوبارى . مرزق . سيُعيد صياغة المشهد الليبيى . على نحو يُبعده عن ثنائية شرق غرب . التى تمثل (كعب آخيل) الكيان الليبيى . وحضور فزان بوجهها الطبيعى داخل المشهد الليبيى . سيستدعى مفردة ليبيا الوطن وعلى نحو طاغي . الى داخل جلسات النقاش والحوار والتداول . وحضور فزان بوجهها الطبيعى الى داخل المشهد اللييى .سيتراجع به الاحتكاك الخشن بين مفردات الوطن الواحد . وحضور فزان بوجهها الطبيعى . الى داخل المشهد الليبيى . ستتفكك به . كثير من مُختنقات الحياة . التي ترهق حياة الناس بالإقليم . وبحضور فزان بوجهها الطبيعى الى داخل المشهد الليبيى . ستكتمل به مفردات ليبيا الثلاثة الجغرافية . الديمغرافية . الثقافية . وسيعاود بذلك للوطن توازنه الغائب .

واستناد على هذه النقاط وغيرها . المستخلصة من حضور فزان الى داخل المشهد الليبيى من عدمه . نستنتج بان المدخل الرئيسي الى تفكيك وحلحلة التأزم الليبي . يتطلب وبالضرورة حضور فزان في وجهها الطبيعى الى داخله . لما تتوفر في هذا الحضور من مرتكزات محورية . تحتاجها كل خطوة صادقة. في اتجاه احتواء هذا التأزم . ومن ثم تفكيكه .

ولكن كل هذا . يتوقف في جدواه وفعاليته . على صوابيت اختيار ممثلي وجه فزان الطبيعى . ومندوبيتها من المفردات الجغرافية لفزان . الشاطى . سبها . البوانيس . اوبارى . مرزق . وهذا ليس بالصعب والعسير . اذا اقتربنا من هذه الجغرافيات . وتفاعلنا معها في تماس مباشر دون وسيط . فهى فضاءات في عمومها بسيطة غير مركبه . ايجابية في تعاطيها مع الشأن العام . ومن خلال هؤلاء الممثلين والمندوبين لجغرافية فزان . يتشكل الجسم الطبيعى للاقليم . ليكون حلقة الوصل بينه والاقاليم الاخرى . والاجسام التنفيذية . ويكون المرجع الذى تعول عليه مندوبية الهيئة الاممية بليبيا . في كل ما يتعلق بفزان والجنوب الليبيى .

واعتقد وفى الخاتمة . بان المندوب السابق للهيئة الاممية د. غسان سلامة . قد اقترب كثير من الواقع الليبيى . في مفرداته الاجتماعية الثقافية والجغرافية . وان تماسه واحتكاكه هذا . قد ذهب به الى تلمس هذا التوجّه . فساقه نحو مؤتمر برلين . مما استثار هذا . مخرجات الصخيرات وعرّابها ومن لف لفهم . فهاجموا حتى في شخصه . ولم يكفوا ولم ينتهوا . حتى تمكنوا من تحّيده بذهابه الى الاعتذار عن مهامه في ليبيا . وفى النهاية لا اعتقد بان الامين العام للهيئة الاممية . بغافل عن تجربة د. سلامه الثرية مع الشأن الليبي . ليتخذ منه مرجع ذى قيمة . عند تعاطى الامين العام وهيئته . مع الشأن الليبيى في فعالياته وتفاعلاته .

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