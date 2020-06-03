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فرنسا تلمح لاتفاق روسي تركي ضد ليبيا

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

باريس-العنوان

أبدت الرئاسة الفرنسية اليوم الأربعاء “قلقها البالغ” إزاء الأوضاع في ليبيا، مؤكدة تخوفها من إبرام اتّفاق بين تركيا وروسيا يخدم مصالحهما على حساب مصلحة البلاد.

وأكد بيان للرئاسة أن “الأزمة الليبية تتعقد بسبب التدخلات الخارجية” الروسية والتركية، محذرا من “خطر تفلت الأزمة من أيدي الجميع”.

وأكد البيان، أن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرزن، يبدي قلقه إزاء تعزيز الوجود التركي وفق شروط تبدو خطرة.

وعبّرت باريس عن تخوفها “السيناريو الأسوأ” المتمثل بتوصل روسيا وتركيا إلى “اتفاق حول سيناريو سياسي يخدم مصالحهما”.

وأضاف بيان الإليزيه “نحن أمام خطر كبير يتمثل بأمر واقع عند حدود أوروبا يعرض أمننا للخطر”.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • العبرة بالنهاية .روى البخاري (2928) ومسلم (2912) عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ صِغَارَ الْأَعْيُنِ حُمْرَ الْوُجُوهِ ذُلْفَ الْأُنُوفِ (قصر الأنف مع انبطاحه) كَأَنَّ وُجُوهَهُمْ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ (يعني وجوههم غليظة منبسطة ومدورة) ، وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمْ الشَّعَرُ )
    وليس المقصود بهؤلاء الترك ما اشتهر في هذا الزمان من الأتراك في تركيا ، وقد يكون هؤلاء من جملتهم ، ولكن المقصود بهم خلق من الناس هذه صفاتهم وهم في الشرق ومنهم الروس

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