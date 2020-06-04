دي مارزيو: ليفربول مهتم بضم ديمبيلي من برشلونة

وذكر الصحفي الإيطالي الشهير جيانلوكا دي مارزيو أن ليفربول تقدم بعرض لبرشلونة لضم المهاجم الفرنسي الشاب على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

يأتي ذلك في ظل ارتباط اسم ديمبيلي بالكثير من أبرزها يوفنتوس الإيطالي.

وبسبب تعدد إصاباته وغيابه لفترات طويلة بدأ برشلونة التفكير في إمكانية التخلي عن ديمبيلي إذا تلقى عرضا مرضيا.

ولم ترتق مسيرة الفرنسي الشاب للمستوى المنتظر بعدما انضم إلى برشلونة مقابل 125 مليون يورو لتعويض رحيل نيمار لباريس سان جيرمان في 2017.

وفي الموسم الجاري خاض ديمبيلي مع برشلونة 9 مباريات وسجل هدفا وتعرض لإصابة قوية في الركبة أبعدته عن المشاركة منذ فبراير الماضي.

وبشكل عام مع برشلونة لعب ديمبيلي 74 مباراة سجل خلالهم 19 هدفا.

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