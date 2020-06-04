النشرة الوبائية الليبية ليوم الاربعاء 3 يونيو (14 حالة جديدة)

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، أمس الأربعاء، تسجيل ليبيا 14 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في البلاد إلى 196.

وقال المركز في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إنه تسلم 612 عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» بواقع 397 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، و27 عينة من مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة، وست عينات من مختبر فرع المركز الوطني بسبها، و170 من مختبر مركز بنغازي الطبي، وخمس عينات من مختبر مستشفى الكويفية، وسبع عينات من مختبر مستشفى طرابلس الجامعي.

وأكد المركز أن الفحص المختبري كشف عن سلبية 599 عينة وإيجابية 14 عينة موزعة بواقع حالتن بمدينتي طرابلس وغريان وحالة جديدة عائدة من السفر من مدينة الزنتان و11 حالة موجبة لمواطنين عادوا من مدينة سبها إلى مدن أخرى، بواقع ثماني حالات سجلت في غريان وحالة في صرمان وحالتين في زليتن.

وبهذا الإعلان ترتفع حصيلة الإصابة المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا إلى 196 إصابة بينها 139 حالة نشطة، وخمس وفيات، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 52 متعافى.

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