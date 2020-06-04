روسيا تنفي دعم المشير حفتر عسكريا بالطائرات

ايوان ليبيا – وكالات :

نفى السفير الروسي لدى أنقرة، أليكسي يرهوف، وجود أي مقاتلات روسية داعمة للقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر في ليبيا.

وأكد السفير الروسي في تصريحات تلفزيونية أن الصور التي نشرتها القيادة الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم” على أنها لطائرات مقاتلة عسكرية روسية في ليبيا، أكد أنها عارية عن الصحة.

ودعا يرهوف القيادة الأمريكية في أفريقيا لتقديم أدلة أخرى ملموسة على وجود طائرات روسية في ليبيا لدعم المشير خليفة حفتر.

وكانت “أفريكوم” قد رجّحت أن الطائرة المقاتلة الروسية وصلت إلى ليبيا قادمة من قاعدة جوية في روسيا، مرورا بسوريا التي توقفت فيها وأعيد طلاؤها هناك لتمويه أصلها الروسي.

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