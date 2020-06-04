التوصيات الصحية لقطاع الطيران

ايوان ليبيا – وكالات :

نشرت منظمة الطيران المدني الدولي توصيات صحية لقطاع الطيران الذي يسعى لاستئناف نشاطه وسط أزمة كورونا، نبهت فيها إلى ضرورة استخدام الأقنعة الواقية وفحص حرارة الركاب وتعقيم الطائرات.

وعكف فريق دولي جمعته المنظمة، بمساعدة وكالات أخرى تابعة للأمم المتحدة من بينها منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولي للنقل الجوي على وضع هذه القواعد، وفقا لوكالة فرنس برس .

وتهدف التوصيات التي تبنتها اللجنة التنفيذية للمنظمة لأن تكون بمثابة “إطار” لضمان سلامة الركاب والعمال على متن الطائرات وفي المطارات كما يتعين إعطاء الأولوية لتسجيل المسافرين على الإنترنت قبل الوصول إلى المطار.

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