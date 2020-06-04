حالة الطقس و درجات الحرارة فى ليبيا اليوم الخميس 4 يونيو 2020

ايوان ليبيا – وكالات :

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تسجيل ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على مناطق الشمال الغربي اليوم الخميس.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز تراوح درجات الحرارة بين 22 و43 درجة مئوية في جميع المناطق، كما كشفت عن تأثر مناطق شمال غرب البلاد بامتداد منخفض جوي صحراوي يتحرك غدا الجمعة ناحية الشرق، مصحوب برياح معتدلة إلى نشطة أحيانا، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء قليلة السحب، تتكاثر من حين لآخر، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة إلى نشطة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 30 و40 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعا ملحوظا على غالبية المناطق غدا.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مراده

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر غدا، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 22 و26 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 28 و30 درجة مئوية على الدواخل.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 38 و43 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 33 و37 درجة مئوية.

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