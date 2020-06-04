كوريا الشمالية تهدد بالانسحاب من اتفاقية عسكرية مع سول بسبب انتقادات لزعيمها

هددت كوريا الشمالية بالانسحاب من اتفاقية عسكرية مع كوريا الجنوبية ما لم تتحرك الحكومة في سول ضد نشطاء يبعثون ب منشورات إلى أراضي الجارة المنعزلة.

وقالت كيم يو جونج، شقيقة زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، في بيان أوردته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، إن السلطات في كوريا الجنوبية “سوف تضطر لدفع الثمن” إذا ما سمحت باستمرار هذا الوضع، مع تقديم الأعذار فحسب.

وأضافت، أنه لا يمكن للنية الحسنة والمصالحة أن يسيرا معا في ظل هذه الأنشطة العدوانية.

يشار إلى أن كيم يو جونج هي نائب مدير اللجنة المركزية لحزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، وكانت تشير في تهديدها إلى منشورات مناوئة لبلادها جرى إرسالها عبر الحدود بين الجارتين الأسبوع الماضي من قبل مجموعة من المنشقين من كوريا الشمالية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء “يونهاب” الكورية الجنوبية.

وجرى إرسال نحو خمسين ألف منشور، تتضمن انتقادات لزعيم كوريا الشمالية بسبب تهديده بـ “تحركات فعلية صاعقة بسلاح نووي استراتيجي جديد”. وبدون الرد مباشرة على التهديد، دعت وزارة الوحدة الكورية الجنوبية اليوم الخميس، مواطنيها إلى وقف أنشطة ال منشورات . وقال المتحدث باسم الوزارة يوه سانج كي، إن الممارسة تعرض سكان المنطقة الحدودية للخطر، مضيفا أن هناك قانونا في طور الإعداد، وأشار إلى أن سول تسعى إلى “حل جذري للأنشطة المثيرة للنزاعات”.

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