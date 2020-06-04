رئيس اتحاد المصريين بالسعودية يطالب بعودة الرحلات المنتظمة لمصر للطيران

وجه الدكتور سعيد يحيى، رئيس اتحاد المصريين في الخارج فرع السعودية ، الشكر للدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لاستجابتها السريعة لمطالب المصريين في الخارج بإلغاء الحجر في الفنادق والمدن الجامعية والاكتفاء بالحجر المنزلي.

وأشار يحيى، أن هذا القرار أثلج صدور جميع المصريين في الخارج خصوصا أن أعدادا منهم اضطرتهم الظروف التي فرضتها جائحة كورونا إلى العودة لمصر بعدما فقدوا أعمالهم ودخلهم.

وطالب يحيى بضرورة عودة الرحلات المنتظمة لشركة مصر للطيران إلى المملكة العربية السعودية ، التي تشكل أهم سوق لها في العالم وعدم ترك المجال خاليا أمام الطيران الخاص الذي سوف يقتطع جزءا كبيرا من حصتها السوقية وهو ما يكبدها خسائر باهظة تعمق من أزماتها وتنعكس على مستويات خدماتها وهذا ما لا نتمناه للناقل الوطني.

وأشاد الدكتور سعيد يحيى، رئيس اتحاد المصريين في الخارج فرع السعودية ، بالأداء المتميز للدولة والحكومة المصرية في إدارة أزمة كورونا ومواجهة تداعياتها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدا على أن المصريين في الخارج ملتزمون بأداء دورهم الوطني في دعم الدولة المصرية، ويثمنون رعاية الدولة المصرية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لهم وتلبية مطالبهم وتوجيه فخامته للحكومة برعاية مصالحهم والعمل على راحتهم.

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