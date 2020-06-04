القيادة العامة للقوات المسلحة تصدر بيانًا بشأن استئناف مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار 5 + 5

بنغازي 04 يونيو 2020 (وال)- أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اليوم الخميس، بيانًا بشأن العمليات العسكرية.

هذا والبيان الذي صدر في بنغازي – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – جاء فيه : “بناء على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية على استئناف مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار 5 + 5، التي تشرف عليها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ولإنجاح أعمالها المرتقبة ودعمًا للحل السياسي، وكمبادرة سياسية واستجابة لطلبات العديد من الدول والمنظمات المهتمة بالشأن الليبي، وكمبادرة إنسانية وحقنًا لدماء الشعب الليبي، والاستهداف العشوائي على المدنيين في طرابلس من قبل مليشيات الوفاق”.

وأعلنت القيادة العامة أنها ستقوم بإعادة تمركز وحداتها خارج طرابلس، مع شرط التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار، وفي حالة عدم الالتزام بذلك، فإن القيادة العامة ستستأنف العمليات وتعليق مشاركتها في لجنة 5 + 5″، وأن المعركة لم تنتهي بعد وستستمر حتى النصر، من أجل الثوابت الوطنية الخالدة. (وال- بنغازي) ر ت

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