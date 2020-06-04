بيان للنائب العام بشأن المعتقلين الروس

ايوان ليبيا – وكالات :

كشف نائب رئيس المجلس الرئاسي، أحمد عمر معيتيق على هامش زيارته إلى موسكو أمس الأربعاء، في مقطع فيديو منشور على قناة المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق بموقع «يوتيوب»، اليوم الخميس، أن النائب العام سيصدر بيانا قريبا بشأن قضية «المعتقلين الروسيين» في طرابلس، المتهمين بـ«محاولة التأثير على الانتخابات المقبلة في ليبيا».

وفي 5 يونيو، قبضت الجهات الأمنية في طرابلس على روسيين نشرت وكالة «بلومبيرغ» الأمريكية، رسالة مختومة من مكتب المدعي العام بتاريخ 3 يونيو الماضي، جاء فيها أنه عثر بحوزتهما على أجهزة حاسب محمولة، وأقراص الذاكرة أظهرت أنهما عملا لصالح شركة «فابريكا ترولي» المتخصصة في «التأثير على الانتخابات التي ستعقد في عدة دول أفريقية»، بما في ذلك ليبيا.

وخلال المحادثات التي عقدت أمس الأربعاء، اشترطت روسيا على حكومة الوفاق إطلاق ساغولي وسعيفان لتطوير التعاون الثنائي بين الجانبين.

وقالت وزارة الخارجية الروسية إنه «طرح مسألة الحاجة إلى الإفراج السريع وغير المشروط عنهما»، مضيفة أن «بقاءهما في سجن بطرابلس هو العقبة الرئيسية أمام التطوير التدريجي للتعاون الثنائي متبادل المنفعة».

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