إجراء فحوصات للقادمين الى مصراتة من الجنوب

ايوان ليبيا – وكالات :

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» في بلدية مصراتة إجراء فحوصات مختبرية لجميع القادمين من الجنوب.

ودعت القادمين إلى البلدية أو القاطنين فيها من مدن الجنوب، إضافة إلى أصحاب العقارات المؤجرة لأسر من الجنوب إلى التواصل مع فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة عبر رقمي الهاتف 0910359439‬ و0910359440، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وأشارت إلى أهمية تلك الفحوصات من أجل منع انتشار الفيروس والحفاظ على سلامة الجميع، محذرة من التهاون «لخطورة الموقف».

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