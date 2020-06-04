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اتفاق بين السراج و أردوغان على التنقيب في المتوسط

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / ايوان ليبيا
ايوان ليبيا
مصدر الخبر / ايوان ليبيا

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم في إسطنبول، أنه توصل مع السراج إلى توافق في الآراء بشأن توسيع مجالات التعاون القائم بالاستفادة من الموارد الطبيعية شرق المتوسط بما في ذلك عمليات البحث والتنقيب.

بدوره قال السراج إن حكومة الوفاق تتطلع لعودة قريبة للشركات التركية للعمل على إعادة الإعمار في ليبيا، مبديا شكره وتقديره لتركيا للوقوف إلى جانب ليبيا في الدفاع عما وصفها بـ”الشرعية”.

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ايوان ليبيا

ايوان ليبيا

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