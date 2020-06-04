وزير الخارجية الكويتي: قدمنا 100 مليون دولار مساعدات إقليمية ودولية لمواجهة كورونا

كشف وزير الخارجية الكويت ي، الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ، عن تقديم الكويت 100 مليون دولار، مساعدات إقليمية ودولية، لمواجهة فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد – 19) والتقليل من آثاره.

جاء ذلك خلال كلمة وزير الخارجية الكويت ي، أثناء مشاركته في أعمال اجتماع المجموعة الوزارية المصغرة للتحالف الدولي ضد ما يسمى بتنظيم (داعش)، والذي عقد اليوم الخميس عبر تقنية الإتصال المرئي، بدعوة مشتركة من الولايات المتحدة وإيطاليا، والذي يهدف إلى استكمال الجهود الدولية المشتركة لمحاربة (داعش) ومنع تمدده، ودعم المساعي المتخذة نحو إعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق المحررة من قبضة هذا التنظيم الإرهابي بشكل خاص، وفي منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، علاوة على مناقشة آخر التطورات والمتغيرات الدولية المتسارعة جراء تفشي جائحة “كورونا”، لاسيما في مناطق النزاع.

وقال الشيخ الدكتور أحمد ناصر، إن هذا الاجتماع الهام، يأتي في مرحلة حيوية على ضوء استمرار انتشار جائحة “كورونا”، والتي أثرت بشكل كبير على العالم، مشيرا إلى أن للكويت، دور نشط جدا في دعم الجهود الدولية لمواجهة انتشار الفيروس؛ حيث قدمت المساعدة بشكل مستمر للشعوب المحتاجة، سواء على مستوى الإقليم أو على مستوى العالم.

وأوضح أن هذه الجهود تأتي ضمن إلتزام الكويت في توفير الدعم للاجئين والأقل حظا في العديد من الدول، مشيرا إلى أن الكويت تقدر بشكل عالي جهود أعضاء التحالف والمنظمات الدولية، في التخفيف من معاناة المدنيين في مناطق الصراع.

وأضاف وزير الخارجية الكويت ي قائلا “نحن فخورون للغاية بإنجازاتنا المشتركة، وسوف نستمر للعمل سويا مع شركائنا الدوليين، من أجل تضافر الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب وتمويله.. حاليا نحن نواجه التحدي الصعب، وبالتحديد كيفية الحفاظ على زخم الجهود التي يبذلها التحالف الدولي لمواجهة (داعش)، في ظل التطورات المتسارعة من حولنا، ولذلك فإنه من الضروري أن نضمن ألا يستفيد الإرهابيون من هذه الفوضى القائمة بسبب الفيروس، لإعادة تشكيل تجمعهم وإعادة تنظيم صفوفهم، لذلك يجب أن نبقى متيقظين”. واستعرض الشيخ الدكتور أحمد ناصر، الجهود الكويت ية الخالصة في العمل مع المجتمع الدولي لمحاربة الإرهاب، لافتا إلى أن الكويت ساعدت مؤخرا في إجلاء أكثر من 100 عنصر من أعضاء بعثة الناتو في العراق من مختلف الجنسيات، فضلا عن تنسيقها المباشر مع الناتو، لتقديم أية مساعدة في حال الحاجة. وأعرب مجددا عن شكره لكافة أعضاء التحالف، على جهودهم المضنية لمواجهة آفة الإرهاب، وجائحة “كورونا”، مؤكدا التزام الكويت بالمساهمة في أية جهود تهدف إلى تحقيق الأمن والسلم الدوليين. كما رحب بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، متمنيا للعراق المزيد من الاستقرار والازدهار، ومؤكدا استمرار دعم الكويت على مختلف الأصعدة.

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