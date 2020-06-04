رسميا – وزير الرياضة الإيطالي يعلن مواعيد كأس إيطاليا

وستقام المباريات يومي 12 و13 يونيو بدلا من 13 و14 حسب طلب الاتحاد الإيطالي مثلما قالت شبكة سكاي أمس الأربعاء ().

نابولي – إنتر 13 يونيو على ملعب سان باولو.

النهائي 17 يونيو على ملعب الأولمبيكو في روما.

تحديد المواعيد الجديدة يتيح للفرق فرصة أكبر للحصول على راحة قبل خوض النهائي، بعدما ابتعد اللاعبون عن خوض المباريات ما يقارب 3 أشهر.

وكان يوفنتوس قد فرض التعادل ذهابا بهدف لمثله مع الروسونيري، بينما خطف نابولي فوزا خارج قواعده بهدف دون مقابل.

وسيبدأ الدوري الإيطالي يوم 20 يونيو المقبل بإقامة المباريات المؤجلة من الجولة الـ 25.

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