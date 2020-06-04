أردوغان يعلن استمرار أنقرة في دعم حكومة الوفاق رغم المحاذير الدولية

أنقرة-العنوان على الرغم من الدعوات الأممية والدولية لالتزام الدول بالتقيد باحترام ما اتفقت عليه ضمن مخرجات مؤتمر برلين، وقرارات مجلس الأمن المتعددة، إلا أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مُصر على تأجيج الأزمة في ليبيا، حيث أعلن اليوم خلال لقائه مع رئيس حكومة فائز السراج أن أنقرة ستزيد دعمها لحكومة الوفاق. يأتي هذا الإعلان فيما …

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