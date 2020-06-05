الرد الروسي على اتهامات واشنطن بـتأجيج النزاع الليبي

ايوان ليبيا – وكالات :

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أمس الخميس، إن تصريحات واشنطن بشأن تهديد عسكري روسي مزعوم ليست سوى ذريعة لإرسال قوات إلى أفريقيا والشرق الأوسط، وذلك ردًا على سؤال حول إعلان إرسال لواء مساعدة الى تونس.

وقالت وكالة رويترز في 29 مايو الماضي، إن الولايات المتحدة تبحث استخدام أحد ألوياتها للمساعدة الأمنية في تونس وسط مخاوف بشأن نشاط روسي في ليبيا، ونقلت عن القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا «أفريكوم» قولها إنها «تدرس مع تونس طرقًا جديدة لمواجهة القلق الأمني المشترك ويشمل ذلك استخدام لواءها للمساعدة الأمنية».

وفسرت الناطقة باسم وزارة الخارجية في تصريح لوكالة «سبوتنيك» الروسية إن الولايات المتحدة توجه اتهامات جديدة ضد موسكو فقط «لتعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط وأفريقيا»، وقالت «لقد لاحظنا أن واشنطن تواصل نشر المعلومات عن الأعمال العسكرية الروسية التي من شأنها أن تمثل تهديدًا لأمن شمال أفريقيا، وقامت بهذا بشكل متقطع لفترة طويلة ونشهد حاليًا انتشارًا جديدًا دون رؤية أي أمثلة أو حقائق أو معلومات محددة».

وأشارت زاخاروفا إلى أن الإعلانات حول «التوسع الروسي المزعوم ليست سوى ذريعة بدائية لزيادة التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة».

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