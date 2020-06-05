بدأ إجراءات حجر 390 ليبيا عالقا في تركيا

ايوان ليبيا – وكالات :

دعت القنصلية الليبية في اسطنبول 390 مواطنا ليبيا راغبين في العودة إلى ليبيا إلى التوجه إلى فندق «wow»، اليوم الجمعة، لبدء إجراءات الحجر الصحي تمهيدًا لعودتهم.

ونشرت القنصلية على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» قائمة بأسماء المواطنين الـ390، ولفتت إلى أن موعد استقبالهم في الفندق يبدأ من الساعة العاشرة صباحًا إلى الرابعة مساءً، وطالبتهم بإحضار كامل الأمتعة وجوازات السفر، وثلاث صور عن جواز السفر، ونسخة من تذكرة السفر.

وأكدت القنصلية أنه لن يتم قبول أي مواطنين من القائمة بعد الموعد المحدد، وأشارت إلى أن هؤلاء هم أخر مجموعة من الحجر الصحي، وطالبت من لم يتمكن من التسجيل إلى التوجه إلى فندق «wow».

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