رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يصل إلى القاهرة

ايوان ليبيا – وكالات :

أكد مصدر مطلع، وصول رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، إلى القاهرة صباح اليوم الجمعة، للقاء عدد من المسؤولين المصريين، والتشاور معهم حول التطورات الأخيرة التي تشهدها ليبيا.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لصحيفة “اليوم السابع” المصرية، إن زيارة صالح تأتي في إطار الجهود المصرية لتفعيل الحل السياسي، مرجحا عقد لقاء بين رئيس مجلس النواب الليبي والقائد العام للجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

وأكد مصدر عسكرى ليبى رفيع المستوى لـ”اليوم السابع”، أن المشير خليفة حفتر وصل مساء الأربعاء الماضي، إلى القاهرة رفقة وفد عسكرى، وأن التدخلات العسكرية التركية في ليبيا، كانت أبرز الملفات المطروحة للنقاش خلال محادثات المشير حفتر مع المسؤولين المصريين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا