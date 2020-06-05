قوات الوفاق تسيطر على ترهونة بعد انسحاب الجيش

ايوان ليبيا – وكالات :

دخلت قوات الوفاق إلى مدينة ترهونة دون اشتباكات، بعد انسحاب قوات الجيش الوطني منها بأوامر من القيادة العامة.

وأكدت مصادر محلية دخول قوات الوفاق جميع أحياء المدينة وشوارعها بعد أن حاصرتها بالكامل، ومهدت دخولها بعد السيطرة على مناطق الداون والمصابحة ومثلث القومة.

وأشارت ذات المصادر إلى وصول كتائب الجيش الوطني والقوة المساندة والأجهزة الأمنية والشرطية المنسحبة من ترهونة إلى الجفرة.

واستبق الناطق باسم قوات الوفاق محمد قنونو دخول قواتهم بنداء إلى مشايخ وأعيان ترهونة بأن يكونوا سببا في حقن الدماء، وذلك بإخراج قوات الجيش من المدينة.

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